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Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 08:44, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 08:46
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Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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