Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Okullar büyük değişimle açılıyor
Okullar büyük değişimle açılıyor
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, arzın artırılarak vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşması ve kiraları düşürmek için Hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 14:16, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 14:24
Yazdır
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!



Türkiye'de her geçen gün artan konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek için devlet üst üste güçlü adımlar atarken, konut arzını artıracak yeni dev adım ise Meclis'in açılışıyla birlikte hayata geçirilecek.


Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen Cityscape Fuarı'nda SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut arzının artırılması, vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşması, kira fiyatlarının düşmesi için hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.


Türkiye'de konut sorununun pandemiyle başladığını anlatan Bakan Özhaseki, "Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte emtia fiyatları dünyada çok ciddi artış gösterdi.


Ancak özellikle depremden sonra ortaya çıkan manzarada arz-talep dengesi iyice şaşırdı. Deprem bölgesinde evini kaybeden 1 milyon 900 bin vatandaşımız oldu. Devletimiz 325 bin aileye kira yardımı yapıyor.


Hatay'dan Maraş'dan Malatya'dan vatandaşlarımız başka şehirlere giderek ev kiraladı. İstanbul'a gelenler oldu. Bu şekilde 100 bin ev kiralanması fiyatları bir anda zıplatır İstanbul'da" dedi.


İLK İŞ YASAYI ÇIKARMAK

Bunları dengeleme ve indirmenin yolunun arz-talep dengesini sağlamaktan geçtiğini anlatan Bakan Özhaseki, "Ne kadar çok arzda bulunursanız o kadar çok fiyatı aşağıya çekersiniz.


Bu sorunun çözümü için bir tarafta deprem konutlarının yapımına devam ediyoruz. Arkasından epeyce bir arazi parselasyonu yaparak ve altyapısını hazırlayarak bunu arz etmemiz lazım. Şu anda birçok yerde artık müteahhitlik firmaları yüzde 50 ile çalışıyor.


Bu çok büyük bir rakam. Bu inşaat maliyetlerini çok artırıyor, konut fiyatları yükseliyor. Bunun tersine dönmesi için o zaman bizim elimizdeki imkanları kullanmamız gerekiyor.


Şu anda Milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek" şeklinde konuştu.


MUTABAKAT ZAPTI MASADA

Fuara Türkiye'den 24 firmanın katıldığını belirten Özhaseki, 2017'de bir işbirliği mutabakat zaptının imzalandığına değinerek, "Biz yürürlüğe koymuşuz ancak tercümede bir hata yapıldığı için Suudiler yürürlüğe koymamış.




Kendi içlerinde tasnif isimli bir kurul oluşturarak Türk firmalarının işlerini zorlaştıran, onların işlerini yokuşa süren bir takım kurallar koymuşlar. Onların kaldırılması hususunu biz istedik. Burada çözüm için destek olacaklarını söylediler. Çok iyi bir görüşme geçti" dedi.


TOKİ İSTANBUL'DA 2024'TE TEMEL ATMAYA BAŞLIYOR

Fuara katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konut hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan Bulut, "Deprem bölgesi için çok gülü bir çalışma başlattık.


Burada inşaatlarımız devam ederken diğer şehirlerimizdeki sosyal konut çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız 250 bin sosyal konut uygulamasında 50 bin konutun ihalesini yaptık. İstanbul'daki sosyal konutlar için çalışmaları tamamladık. Yılbaşından sonra onların da temellerini atmaya başlayacağız" dedi.


NEON'A TÜRK İMZASI

Fuara katılan Emin Durmazlar Emlak'ın sahibi Deniz Durmaz, "Bu fuara ilk kez katıldık. İzmir'de Megapol Tower projemiz var. 733 bağımsız bölümden oluşuyor. İki kule satışa açtık. Birinde yüzde 66, birinde 71 civarında sattık. Ticari alanlar hariç. Ayrıca projede 37 kattan oluşan bir kulemiz var. Tamamını bir yatırımca satmak istiyoruz. 150 milyon dolarlık bu projemiz için fuardayız. İlgi güzel" dedi. Dorçe Prefabrik Yapı İnşaat İş Geliştirme Müdürü Mehmet Selçuk Yücesoy da, Suudi Arabistan'ın yaptığı Neon projesinde 10 bin kişilik kamp alanı yaptıklarını söyledi. Yücesoy, "Neon projesinde çalışacak binlerce işçi var. Onları için kamplar yapılıyor. Bunun 10 bin kişilik kamp alanını biz yapıyoruz" dedi.


30 ÜLKEDEN 370 FİRMA KATILDI

Cityscape Fuarları'nın Türkiye temsilcisi İst Expo Fuarcılık Genel Müdürü İsmail Sezen, fuara 30 ülkeden 370 firmanın katıldığını söyledi. Bunun 26'sının Türk firma olduğu bilgisini veren Sezen, "İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği milli katılımda 15 firmanın yanı sıra 9 da bireysel Türk firması var. Suudi Arabistan fırsatlara açık bir ülke. Sürekli yatırım yapıyor" dedi.



MUHALEFET YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜYOR

Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Yağmur Yaşar, fuara bölgedeki fırsatları incelemek ve konut satışı için geldiklerini söyledi. Seçim öncesinde muhalefetin "Vatandaşlık alanları iptal edeceğiz" türü söylemlerinin yatırımcıları ürküttüğünü anlatan Yaşar, "Muhalefetin vatandaşlığı iade edeceğiz şeklinde söylemleri onları korkutmuş. Yatırım yaptığımda ne olacak diye soruyorlar. Bizde hukuki altyapı sağlam onu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu anlatıyoruz. Bu tür söylemler yatırımcıyı uzaklaştırıyor" dedi.

Betül ALAKENT

Bu Habere Tepkiniz