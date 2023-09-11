Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Ana sayfaHaberler Terör

MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 14:26, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 15:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MİT, PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude'de Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/YPG Askeri Eğitim Sorumlusu Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim AKYÜREK'i Suriye/Amude'de etkisiz hale getirdi.

MİT, güvenlik güçlerimize yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüten Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim AKYÜREK'i hedef olarak belirlemişti.

MİT, Saha Ajanlarına Operasyonu Başlatma Talimatı Verdi

Son süreçte terörün yuvası haline gelen Suriye sahasında MİT'in operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Otorite boşluğu nedeniyle Suriye'de alan bulan PKK/YPG terörü hain emellerine ulaşmak üzere mensuplarına yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık vermişti.
MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye sahasında, çok sayıda başarılı operasyon ifa etti. MİT'in operasyonları nedeniyle örgütün yönetici kadrosu hareket edemez hale geldi.

MİT, özellikle Suriye sınırında bulunan birliklerimize saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

PKK/YPG son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Bu kapsamda MİT, kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Amude'deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK'i yakın takibe aldı.

Son dönemde, tabanından kadro ve işbirlikçi devşirmede zorlanan PKK/YPG, Suriye sahasından temin ettiği kadrolarını, metropollerde eylem yapmak üzere eğitmekteydi. Muhtesim AKYÜREK'in, Amude'de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla an be an takip etti.

Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK'i etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK'i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK kimdir?

2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim AKYÜREK, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Muhtesim AKYÜREK örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK, PKK/YPG'nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtiliyor.


Bu Habere Tepkiniz