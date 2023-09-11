MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude'de Etkisiz Hale Getirdi
MİT, PKK/YPG Askeri Eğitim Sorumlusu Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim AKYÜREK'i Suriye/Amude'de etkisiz hale getirdi.
MİT, güvenlik güçlerimize yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri
yürüten Serhat Serhildan kod isimli Muhtesim AKYÜREK'i hedef olarak belirlemişti.
MİT, Saha Ajanlarına Operasyonu Başlatma Talimatı Verdi
Son süreçte terörün yuvası haline gelen Suriye sahasında MİT'in operasyonları
tüm hızıyla devam ediyor. Otorite boşluğu nedeniyle Suriye'de alan bulan PKK/YPG
terörü hain emellerine ulaşmak üzere mensuplarına yönelik eğitim faaliyetlerine
ağırlık vermişti.
MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye sahasında, çok sayıda başarılı operasyon ifa etti. MİT'in operasyonları nedeniyle örgütün yönetici kadrosu hareket edemez hale geldi.
MİT, özellikle Suriye sınırında bulunan birliklerimize saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.
PKK/YPG son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların
yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Bu kapsamda MİT, kaynaklarını
devreye sokmak suretiyle Amude'deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod Muhtesim
AKYÜREK'i yakın takibe aldı.
Son dönemde, tabanından kadro ve işbirlikçi devşirmede zorlanan PKK/YPG, Suriye
sahasından temin ettiği kadrolarını, metropollerde eylem yapmak üzere eğitmekteydi.
Muhtesim AKYÜREK'in, Amude'de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde
görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki
kaynakları vasıtasıyla an be an takip etti.
Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK'i etkisiz hale getirmek üzere hassas
bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek
operasyon kararı aldı.
Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Serhat
Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK'i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz
hale getirdi.
Serhat Serhildan kod Muhtesim AKYÜREK kimdir?
2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim AKYÜREK, bu süreçte
ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye'de faaliyetlerini sürdüren
Muhtesim AKYÜREK örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Serhat Serhildan kod Muhtesim
AKYÜREK, PKK/YPG'nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi.
Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın bölgedeki eğitim
faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtiliyor.