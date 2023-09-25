Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandı

Dalgıç ekibi, görüş açısının olduğu noktalarda su altında arama yapıyor. Ekipler, görmekte zorlandıkları noktalarda ise çalışmalarını arama çubuklarıyla sürdürüyor.

Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

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