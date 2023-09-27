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Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı" hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 09:27, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 09:33
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Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz

Financial Times'a röportaj veren Şimşek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi politikalarına desteğini verdiğini belirterek "Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz" açıklamasını yaptı.

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun "geçiş sürecinde" olacağını kaydeden Şimşek miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu söyledi.

Şimşek "Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var" dedi.

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