Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 10:16, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 10:16
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.
Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.