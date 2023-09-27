İki dakikalık drift şovu 20 bin liraya mal oldu

Efeler'in Tepecik Bulvarı üzerinde bir otomobil sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan detaylı inceleme sonunda araca ve sahibine ulaşan ekipler, drift atan kişinin K.Y. olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları çalışmada K.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Bulvar üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden drift atan ve trafiği tehlikeye sokan sürücüye toplamda 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi ve "Trafiği tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, K.Y.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, drift atılan araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Sürücünün o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.Y.'nin bulvar üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden drift attığı görülüyor.