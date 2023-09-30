Emekliye zam süreci hızlanıyor: 3 seçenek masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Fazla uzamaz, en kısa zamanda" diyerek duyurduğu emeklilerin maaş düzenlemeleriyle ilgili ileri bir boyuta geçiliyor. 15,6 milyon emekliyi ilgilendiren konuda çalışmalar hızlanıyor.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ



Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; emeklilere maaş düzenlemesi salı günü yapılan Kabine toplantısında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek çalışmayı bir an önce bitirin" talimatı verdiği öğrenildi. Bu çerçevede ayrı ayrı çalışılan konu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıkların katılımı ile masaya gelecek.

ÜÇLÜ ZİRVEDE GÖRÜŞÜLECEK



Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere maaş düzenlemesini görüşmek üzere bir araya gelecek. 3'lü zirvenin gündeminde "Kök ücrette artış", "Tüm emekli maaşlarına seyyanen zam" ve "Yüksek oransal zam" seçeneklerinin içinde bulunduğu 3'lü formül yer alacak.

Hedef alım gücünü artırmak



Emekli maaş hesaplamasında ham maaşını ifade etmek için kullanılan kök maaşın yükseltilmesi masanın ilk formülü arasında. Bu artıştan büyük oranda maaşı 7 bin 500 lira ve altında olan emekliler yararlanacak. Böylece düşük maaşlı emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve alım güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Enflasyona göre hesaplama



Hükümetin masasındaki ikinci seçenek ise temmuz ayında memurlara yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zamma benzer bir artışın emeklilere de yapılması. Bu seyyanen uygulanacak zam oranında da enflasyonun göz önünde bulundurulması bekleniyor.

100. yıl ikramiyesi netleşiyor



Üçüncü formül olarak da emeklilerin tamamına yıl sonu enflasyonunun üzerinde yüksek bir oransal artış uygulanması tartışılıyor. Söz konusu formüllere ilişkin projeksiyonlar gözden geçirilecek. Çıkacak sonuca göre Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir defaya mahsus ikramiyenin verilip verilmeyeceği de belli olacak.

Düzenleme ekimde Meclis'e geliyor



Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e gelecek. Ancak çalışmayla ilgili kurmaylar arasında farklı görüşler var. Bazı kurmaylar toplumda beklenti oluştuğunu söylerken, bazıları ise bütçeye getireceği ek yükten dolayı konuya sıcak bakmıyor. Söz konusu çalışma olgunlaştırılması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın yapacağı son rötuşa göre emekliler için dengeleyici bir düzenleme yıl sonuna kadar sonuçlandırılacak.