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Borsa güne 8.500 puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artarak 8.547,39 puanla rekor seviyeden başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 10:10, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 10:10
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Borsa güne 8.500 puanın üzerinde başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,43 puan artışla ve yüzde 0,71 değer kazanarak 8.547,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok artan yüzde 3,20 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazancıyla günü 8.486,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.511,61 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde enflasyon verilerine çevrildiğini bildirdi.

Fed yetililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını hatırlatan analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 58,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri, finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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