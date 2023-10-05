Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''FİYATLARDA YÜZDE 15'E VARAN DÜŞÜŞLER VAR''

Satışlarda bolluk yaşandığını ve fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler olduğunu kaydeden Bolat, ''Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız.'' diye konuştu.

''Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk.'' diyen Bolat, ''Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek.'' ifadesini kullandı.