Suriye-İsrail karşılıklı top atışlarında bulundu

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denildi.

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