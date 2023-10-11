'Kahramanlar Operasyonu' kapsamında 27 kişi yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."