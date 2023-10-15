İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım

Hamas'ın silahlı kanadının, işgal altındaki topraklarını korumak için İsrail'e saldırması sonrasında, İsrail tüm dünyayı dehşete düşüren bir saldırı başlattı. Hastaneleri dahi vuran İsrailli bazı yetkililer, Filistinli bebeklerin dahi öldürülmesi gerektiğini söylemeye başladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bir hafta içinde, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşte böyle bir ortamda, Oğuzhan Oğuz adlı bir kişi"Filistinliler de topraklarını satmıştı" dedi ve bu sözlerine destekçi aramak için Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör'ü programa çıkardı. İsrail'in, zaten açık cezai niteliğindeki Gazze'yi haritadan silmek için yaptıkları ortadayken, iki profesör, Oğuzhan Oğuz'un sözlerine destek verdi ve "Filistinliler de topraklarını satmıştı" dedi. Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör'ün, Oğuzhan Uğur'un peşine takılmasına büyük tepki gösterildi.

Dünyanın gördüğü en büyük katliam sırasında, tarihin tozlu ve rutubetli arşivini kurcalayarak Gazze'deki katliama kitleleri duyarsızlaştıran İlber Ortaylı bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

- Ortaylı: Eski yaraları kaşımak doğru değil!

İlber Ortaylı açıklamasında "Şu zamanda mühim olan tarihteki eski yaraları kaşımak değil" dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılını konuşmak için gittiği program sonrasında, programdan gündemi gereksiz meşgul edecek şekilde bir kesit sunulmasını doğru bulmadığını söyleyen Ortaylı "Gazze'nin içinde bulunduğu durum herkes için bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken acımasız, insanlığa sığmayan metotlarla süren savaştır. Ölenler savunmasız sivillerdir, çocuklardır. Yüz binlerce masum insanın susuz, elektriksiz ve en önemlisi can güvenliğinin olmamasının konuşulması gerekir. Bu hazin, trajik noktadan doğan dram hiçbir şekilde istismar edilemez. Hükümetin bu konudaki yaklaşımı ise soğukkanlıdır ve doğrudur." dedi.

İşte İlber Ortaylı'ya gösterilen bazı tepkiler

Tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma bir çok takipçisi tepki gösterdi. İşte bazı tepkiler