İstanbul Barosu, Gazze'de soykırım yaşanırken hayvan hakları mitingi yapacak

Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tüm hayvansever meslektaşlarımızı Hayvan Hakları mitingine bekliyoruz. #hayvanhaklari" denildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net