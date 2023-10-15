İstanbul Barosu, Gazze'de soykırım yaşanırken hayvan hakları mitingi yapacak
İstanbul Barosu sosyal medya hesabından, tüm meslektaşlarını hayvan hakları mitingine davet etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 01:28, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 01:30
İstanbul Barosu, Gazze'de soykırım yaşandığı bugünlerde, Hayvan Hakları mitingi düzenleme kararı aldı.
Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tüm hayvansever meslektaşlarımızı Hayvan Hakları mitingine bekliyoruz. #hayvanhaklari" denildi.
Hayvan Haklar Mitingi 15 ekim 2023 tarihi saat 15:00'te Kadıköy İskelesi Meydanında gerçekleştirilecek