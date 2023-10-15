Edirne'deki yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 100 dönüm tarım arazisi ve bahçe içerisindeki bir konteyner zarar gördü.

Edirne'de merkeze bağlı Avarız köyünde buğdayı hasat edilmiş tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net