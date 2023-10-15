Edirne'deki yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Edirne'de çıkan yangın 100 dönüm tarım arazisi ile bir konteynerde zarara neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 19:45, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 19:46
Edirne'de merkeze bağlı Avarız köyünde buğdayı hasat edilmiş tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle çevre tarlalara sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 100 dönüm tarım arazisi ve bahçe içerisindeki bir konteyner zarar gördü.