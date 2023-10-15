Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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