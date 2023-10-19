'James Bond gibi bakamazsın' diyerek sokak ortasında saldırdılar

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, "Sen bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek vatandaşın üzerine yürüdü. Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmeye başladı. Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.