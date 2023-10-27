Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı 406 Kadrolu Psikolog-Pedagog-Sosyal Çalışmacı Alımı Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 15:39, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 15:44
Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada: '30.11.2022 tarihinde ilan edilen 06.03.2023-31.03.2023 tarihleri arasında sözlü sınavı yapılan 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ilan edilmiştir.' İfadelerine yer verildi.