Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada: '30.11.2022 tarihinde ilan edilen 06.03.2023-31.03.2023 tarihleri arasında sözlü sınavı yapılan 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ilan edilmiştir.' İfadelerine yer verildi.

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