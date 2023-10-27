POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre; '30. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, ön lisans mezunu 82 erkek, lisans mezunu 28 kadın, ön lisans mezunu 13 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 19:00, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 19:09
Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre; >Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.