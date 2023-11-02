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Türkiye turizmde 'ucuz ülke' algısını yıktı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin, 2018 yılında 65-70 dolar civarında olan turist başı günlük gelirini 100 dolar çıkartarak "ucuz ülke" algısını yıktığını, gelir bakımında turizmin süper liginde yerini aldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 11:30, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 11:32
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Türkiye turizmde 'ucuz ülke' algısını yıktı

İşler, AA muhabirine, dünyadaki ekonomik krizler, sene başındaki Kahramanmaraş merkezli depremler, Rusya-Ukrayna savaşı ve yıl sonu itibarıyla da İsrail ile Filistin arasında yaşanan sorunlara rağmen Türk turizminin, hedeflerine koşarak ilerlediğini ifade etti.

Turizmde devlet ve sektörün el ele vermesinin başarı getirdiğini aktaran İşler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yurt dışındaki çalışmalarının başarıda paya sahip olduğunu dile getirdi.

Turizmin 9 aylık rakamları

Bu yılın 9 ayında gelen turist sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,41 artarak 45,5 milyona yaklaştığını anlatan İşler, "Gelirlerde ise elde ettiğimiz rakam takribi olarak 42 milyar dolar civarında ve yüzde 20,1 artışımız oldu. Bu rakamları baz aldığımızda ve önümüzdeki rezervasyonlara da baktığımızda yıl sonunda hedefimiz olan 60 milyon turisti yakalayacağız ve tahmini olarak da 56 milyar dolar girdi elde edeceğiz." diye konuştu.

Turist sayısı ve gelirin yanında başka bir başarı daha elde ettiklerini kaydeden İşler, "2018 yılında 65-70 dolar civarında olan günlük kişi başı gelirimizi bu sene itibarıyla 100 dolara çıkarttık. Düne kadar kullanılan 'ucuz ülke' algısını yıkmış olduk." dedi.

Türk turizminde başat pazarların Rusya ve Almanya olduğunu aktaran İşler, bu ülkeleri İngiltere ve Avrupa'daki diğer pazarların izlediğini kaydetti.

Bu sezon ülke dağılımında farklılıkların oluştuğuna işaret eden İşler, "Çin bırakmıştı bizi, tekrar gelmeye başladı. Uzak Doğu'da düşüşlerimiz vardı, tekrar yükselmeye başladı. Fransa pazarı uzun zamandan beri kayıptı. Tekrar Fransa pazarında bu sene girişler, 2024'te de ciddi teklifler almaya başladık." diye konuştu.

"Paket turlarda Avrupa'da ikinci sırada"

Mehmet İşler, Türkiye'nin, çektiği turistlerle ilk 10'da yer aldığını; ABD, Fransa, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin zirvede olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye turizmi geçtiğimiz yıllarda ilk ona girme başarısı elde etmişti. Şimdi ilk beşin içerisinde göreceğiz 2023 yılı verilerinde. Türkiye turizmi eskiden B klasta yer alıyordu. Bu ligde Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Yunanistan vardı. Şimdi Türk turizmi TGA ile tanıtımdaki farkı kapattı. Premier veya süper lig dediğimiz ligde oynamaya başladı. Bu ligde Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya var. Yani üst gelir seviyesine hitap eden ve ucuz müşteri diye tanımlamadığımız ayrı bir lig bu. Şu anda Türkiye, İspanya'dan sonra paket turlarda Avrupa'da ikinci sırada. Bu, Türkiye'nin artık yeni bir üst ligde oynadığının bir göstergesidir. Turist başına biz 65-70 dolar kazanıyorduk. Gelen misafir otelden çıkmıyordu. Dışarıdaki esnafa para kazandırmıyordu. Şimdi ise kişi başı 100 dolara geldiğimizde, ülkemizin menfaatlerine daha fazla katma değer yaratıyoruz."

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