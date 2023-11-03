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Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa vergi, harç ve cezalar yeni yılda ne kadar olacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 11:45, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 11:48
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Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?

NTV'nin haberine göre; enflasyon rakamlarının açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu.

Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.

2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi verisinde kullanmış, yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında değişikliğe gitmezse 1 Ocak 2024'ten itibaren artış yüzde 58,46 olacak.

İŞTE YENİ YILIN VERGİ, HARÇ VE CEZALARI

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 347 liraya, en yüksek 160 bin 285 liraya yükselecek.

PASAPORT HARCI

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

EHLİYET HARÇLARI NE OLACAK?

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

TELEFON HARCINDA DA ARTIŞ OLACAK

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.

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