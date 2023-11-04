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İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 09:27, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 10:32
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İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! Ölenler ve yaralılar var

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini hedef aldı.

Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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