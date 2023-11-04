Dilan Polat ile Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı....66 sayfalık sorgu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

66 SAYFALIK SORU

Dilan ve Engin Polat en son sorguya alındı. Mali Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İfadeleri tamamlanan şüpheliler, saat 09.00'da sağlık kontrolü için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polat çifti gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Dilan-Engin Polat çiftinin sorguda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiğini aktardı. Polat çifti sadece ticari faaliyet yaptıklarını ve vergilerini ödediklerini ifade ettiler.

Dilan-Engin Polat çifti ve Sıla Doğu gözaltına alındıkları günden sonra ilk kez adliyeye sevk edilirken görüntülendi.



POLAT ÇİFTİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ: GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonda Dilan ve eşi Engin Polat, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu, erkek kardeşi Can Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul ve Buse Uzuner gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest kalmıştı.

AKRABALARI TESLİM OLDU

Operasyon sürerken, Polat ailesinin Ankara'da franchising olarak işlettiği Dipomad Medikal'den 4 kişinin hesabına 1 milyon 800 bin TL havale edilmek istendi. Banka, savcılığı uyararak havalenin şüpheli olduğunu bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla para transferi durduruldu ve tedbir koyuldu. Şirketten havale yapılmak istenen Gözde Bilgiç, eşi İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Engin Polat'ın akrabaları Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz da polise teslim oldu. Teslim olanlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi.