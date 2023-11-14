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Ankara Büyükşehir, Mamak metrosunun yapım ihalesine çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Raylı Sistem Hattı Yapım İşi" için ön yeterlilik başvurularının ardından ikinci aşama olan yapım ihalesi için ilana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 17:35, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 17:57
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Ankara Büyükşehir, Mamak metrosunun yapım ihalesine çıktı

ABB'den yapılan açıklamaya göre, proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile kredi sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, projede ön yeterlilik ihalesinden sonra ikinci aşamaya geçti.

Bu kapsamda ihale için 9 Kasım'da ilana çıkılırken, başvuran 11 firma arasından ön yeterlilik şartlarını sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin, Ocak 2024 sonunda sonuçlanması, sözleşmenin de martta imzalanması hedefleniyor.

EBRD'nin kurallarına göre yürütülen ihaleye, ön yeterlilik şartlarını sağlayarak davet edilen firmalar şöyle:

"Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Makyol, Yapı Merkezi, Gülermak, Rönesans, Aga - Özgün Ortaklığı ve Dillingham İnşaat."

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, diğer metro hatlarının proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, ihale sürecinin "https://s.ankara.bel.tr/files/2023/11/14/cbd5cf088878104c9f4313106d5319d9.jpg" internet adresinden takip edilebileceğini bildirdi.

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