Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi

Memular.net'den Fatih Arslan'ın haberine göre;

Ataması yapılmayan öğretmenler mülakatın kaldırılması ve 100 bin atama yapılması talebiyle Ankara'da toplandı. 81 ilden gelerek, Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı önünde açıklama yapan öğretmenler taleplerini bir kez daha kamuoyuna ilan etti. "Mülakat liyakat in katilidir", "100 bin öğretmen hazır maliye bütçeyi ayır", "Seçim sözü mülakatlar kaldırılsın" pankartlarını açan öğretmenler, "100 bin haktır mülakata hayır", "Okuduk okuduk okutamadık" sloganını atıp temsili diplomalarını yanlarında getirdiği tabuta bıraktı. Ulus'ta toplanan öğretmen adayları, seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.

'Şubat ayında 100 bin atama bekliyoruz'

Ankara Ulus'taki eyleme katılan öğretmenler, seçim öncesi mülakatın kaldırılmasına yönelik verilen sözlerin unutulduğunu ifade etti.

Atanamayan bir öğretmen adayı şu ifadeleri kullandı: Biz 2023 yılı Temmuz ayıda sınava girdik 81 ilden öğretmen adayı arkadaşlarımızla buraya geldik 100 bin atama talebi için mücadele ediyoruz, bize Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir söz vardı, mülakat kaldırılacaktı. Biz ve ailelerimiz bunun için bekledik, Fakat mülakatın kaldırılmayacağı ve yeni bir düzenlemenin getirileceği konuşuluyor... Biz bunun için burada sesimizi duyurmak istiyoruz, yılladır atama bekleyen arkadaşlarımız var ve özel sektörde yıllarca çalışan ve atama bekleyen arkadaşlarımız var, biz mücadelemizi sürdüreceğiz, Şubat ayında 100 bin atama bekliyoruz' İfadelerini kullandı.