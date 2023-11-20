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2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; naklen atanan ve Bakırköy ile Patnos adalet komisyonu başkanlıklarında görev yapan cezaevi personelinin ayrılış işlemleri yaptırmıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 11:05, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 11:07
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2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor

Adalet Bakanlığı'nın 16.06.2023 tarih 4270/84570 sayılı oluru ile isteğe bağlı naklen atanması yapılan cezaevi personelinin ayrılışlarının yapılması için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 20.06.2023 tarih ve 4335/86113 sayılı yazıyı göndermiştir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün mezkur yazısıyla ataması yapılan cezaevi personelinin ayrılışlarının yapılması istenmiştir. Ancak, Bakırköy adalet komisyonu ve Patnos Adalet Komisyonu'na bağlı çalışan cezaevi personelinin ayrılışlarının yapılmasını engellemiştir.

Öte yandan; Ailevi sebeplerden dolayı mazereti bulunan ve bundan ötürü naklen atanma talebinde bulunan, naklen atanması uygun bulunup da atanması Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 21.09.2023 tarih 131518 sayılı yazıyla kısıtlanan personel de bulunmaktadır. Naklen atanan personelin, atandıkları yerlerde göreve başlamaları için ayrılış işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın mezkur yazısı incelendiğinde, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, sebebinin bilinmediği bir şekilde ataması yapılan cezaevi personelinin ayrılışlarının yapılması kısıtlanmıştır.

Özellikle İstanbul'da görev yapmakta olan kamu personeli, İstanbul'un getirdiği maddi zorluklarla mücadele etmektedir. Son yıllarda kira fiyatlarının önlenemeyen yükselişi, kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan hukuki ihtilafların artması, İstanbul'da barınma sorunu olduğunun ispatıdır.

Ailevi durumundan ötürü naklen atanan veya farklı saiklerle atanıp da, ayrılışı adalet komisyonu başkanlığı tarafından kısıtlanan cezaevi personelinin mağduriyeti giderilmelidir.

İstanbul'dan, Anadolu'nun herhangi bir şehrine ataması yapılan cezaevi personelinin atama yazısının bekletilmeden tebliğ edilmesi, akabinde ilgili personelinin ayrılışlarının yapılması elzem olmaktadır.

Konunun önemi dikkate alınıp, Adalet Bakanlığı tarafından gerekenlerin yapılması dileğiyle.

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