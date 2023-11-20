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Kassam Sözcüsü: 72 saatte 60 İsrail askeri aracını imha ettik

Gazze'de Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son 72 saatte İsrail'e ait 60 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 21:30, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 22:01
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Kassam Sözcüsü: 72 saatte 60 İsrail askeri aracını imha ettik

Ebu Ubeyde, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayımlanan ses kaydında, Gazze şehir merkezi ekseninde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu.

Kassam Sözcüsü, "Son 72 saatte 10'u personel taşıyıcı olmak üzere Siyonistlere ait 60 askeri aracı imha ettik. Mücahitlerimiz düşman askerlerinin çığlıklarını ve yardım çağrılarını duydu." dedi.

Gazze şehrinin güneybatısındaki İsrail ordusuna bağlı piyade kuvvetlerine cumartesi günü pusu kurduklarını aktaran Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Tevam bölgesinde de zırhlı bir personel taşıyıcıyı hedef alarak imha ettiklerini açıkladı.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının bir zırhlı personel taşıyıcıyı hedef alması sonucu en az 7 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardı.

Kassam Sözcüsü, İsrail güçleri tarafından işgal edilen ve hizmet dışı kalan Rantisi Hastanesi'nde de İsrail ordu güçleriyle çatışmalara girdiklerine işaret ederek, "Elit birliklerden 25 mücahit, pazar günü öğleden sonra Rantisi Hastanesi'ndeki düşman güçlerini hedef alan seri saldırılar düzenledi." diye konuştu.

Hastanenin yakınındaki zırhlı personel taşıyıcıdan inen 4 İsrail askerinin Kassam mensuplarınca "sıfır mesafeden" hedef alınarak öldürüldüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, "Çatışmalarda bir Kassam mensubu da şehit oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun aktardığına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 66'ya çıktı.

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