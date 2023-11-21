Cezayir'de Türk okulu açılacak: Karar Resmi Gazete'de
Cezayir'de Türk okulu açılmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 07:17, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 07:15
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezayir'de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek Kanun yürürlüğe girdi.