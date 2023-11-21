Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi
Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi
Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Gün sonu döviz kurları
Gün sonu döviz kurları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak

Emeklilerin yeni yılda, enflasyon zammının üzerine eklenecek refah payıyla birlikte %50-52 civarında zam alması bekleniyor. En düşük emekli maaşının da çıkarılacak yasayla 10 bin liraya tamamlanması dillendiriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 07:42, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 07:48
Yazdır
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yılbaşında emeklilere yapılacak zamla ilgili AK Parti'de de rakamlar konuşulmaya başlandı. AK Parti yönetimince, emekliye yüzde 50 zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağı yönünde tahminler yürütülüyor. AK Parti'nin verdiği teklifle 2023 başında en düşük emekli maaşının önce 5.500'e, mart ayında da 7.500 liraya çıkarılması için yasal düzenleme yapılmıştı. Böylece yaklaşık 8,8 milyon emeklinin maaşı 7.500 liraya yükselmişti.

ENFLASYON VE REFAH PAYI

AK Parti, 2024'de emeklilere yapılacak zamlarla ilgili de değerlendirmelerini yapmaya başladı. Parti yönetimince gündeme getirilen maaş zammı tahminleri şöyle: Yılbaşında emeklilere yapılacak zam oranının, enflasyon ve refah payı göz önünde bulundurularak toplam yüzde 50-52 civarında olması bekleniyor. Kök maaşlara yapılacak bu artışa rağmen en düşük emekli maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşlarının, Meclis'ten çıkarılacak yasayla 10 bin liraya tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda aradaki farkı da Hazine karşılamış olacak.

EN DÜŞÜK AYLIK İÇİN KANUN

AK Parti kaynakları, ocak ayı başında açıklanacak yıllık enflasyon oranları belli olduktan sonra, en düşük emekli aylığıyla ilgili kanun teklifini Meclis gündemine getireceklerini kaydediyor. Şu anda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya tamamlanmasına yönelik değerlendirme yapıldığını belirten AK Parti kurmayları son kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeleri sonrası verileceğini dile getiriyor.

"ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ"

AK Parti'de en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesini gündeme getirenler de bulunuyor. Ancak bu öneriler bütçe imkanları gerekçe gösterilerek 'gerçekçi' bulunmuyor.

EMEKLİ ÇİFTÇİYE TEBLİĞ FORMÜLÜ

Öte yandan, 5.000 liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin probleminin, yasa değişikliği yerine tebliğ yayımlanarak çözülebileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkıntının çözülmesini istediğini belirten AK Parti kaynakları, "Kanunda böyle bir tanımlama olmadığı için çalışan ve çalışmayan emekli tanımları ancak tebliğle yapılabilir" bilgisini verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber