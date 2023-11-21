Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yılbaşında emeklilere yapılacak zamla ilgili AK Parti'de de rakamlar konuşulmaya başlandı. AK Parti yönetimince, emekliye yüzde 50 zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağı yönünde tahminler yürütülüyor. AK Parti'nin verdiği teklifle 2023 başında en düşük emekli maaşının önce 5.500'e, mart ayında da 7.500 liraya çıkarılması için yasal düzenleme yapılmıştı. Böylece yaklaşık 8,8 milyon emeklinin maaşı 7.500 liraya yükselmişti.

ENFLASYON VE REFAH PAYI



AK Parti, 2024'de emeklilere yapılacak zamlarla ilgili de değerlendirmelerini yapmaya başladı. Parti yönetimince gündeme getirilen maaş zammı tahminleri şöyle: Yılbaşında emeklilere yapılacak zam oranının, enflasyon ve refah payı göz önünde bulundurularak toplam yüzde 50-52 civarında olması bekleniyor. Kök maaşlara yapılacak bu artışa rağmen en düşük emekli maaşı 10 bin liranın altında kalanların maaşlarının, Meclis'ten çıkarılacak yasayla 10 bin liraya tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda aradaki farkı da Hazine karşılamış olacak.

EN DÜŞÜK AYLIK İÇİN KANUN



AK Parti kaynakları, ocak ayı başında açıklanacak yıllık enflasyon oranları belli olduktan sonra, en düşük emekli aylığıyla ilgili kanun teklifini Meclis gündemine getireceklerini kaydediyor. Şu anda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya tamamlanmasına yönelik değerlendirme yapıldığını belirten AK Parti kurmayları son kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeleri sonrası verileceğini dile getiriyor.

"ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ"



AK Parti'de en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesini gündeme getirenler de bulunuyor. Ancak bu öneriler bütçe imkanları gerekçe gösterilerek 'gerçekçi' bulunmuyor.

EMEKLİ ÇİFTÇİYE TEBLİĞ FORMÜLÜ



Öte yandan, 5.000 liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin probleminin, yasa değişikliği yerine tebliğ yayımlanarak çözülebileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkıntının çözülmesini istediğini belirten AK Parti kaynakları, "Kanunda böyle bir tanımlama olmadığı için çalışan ve çalışmayan emekli tanımları ancak tebliğle yapılabilir" bilgisini verdi.