Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
Merkez Bankası faiz kararı ardından gözler dolar kuruna çevrildi. Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 14:31, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 14:31
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüksek seyrini koruyor. Faiz kararı öncesinde 28,82 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL, Merkez Bankasının kararının ardından 28,71 TL seviyesine geldi.