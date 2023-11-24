Öğretmen, Öğretmenler Günü yemeğinde kalbine yenik düştü
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü yemeğine katılan bir öğretmen, etkinliğin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 10:34, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 10:51
Çeşme Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü yemeğine katılan Alaçatı İlkokulu öğretmeni Süleyman Beytaş (51), otelden ayrıldığı sırada otoparkta yere düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Beytaş, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Öğretmen Süleyman Beytaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Beytaş'ın vefatı nedeniyle bugün Çeşme'de düzenlenmesi planlanan Öğretmenler Günü etkinlikleri ertelendi.