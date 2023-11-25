Ordu'da bir öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 öğretmen öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2023 13:27, Son Güncelleme : 25 Kasım 2023 14:30
Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkiinde O.D. (24) yönetimindeki 55 KJ 862 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Boduç'a (54) çarptı.
Ünye Fen Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Boduç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Boduç'un cenazesinin, memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.