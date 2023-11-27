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İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 okulda ve Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 23:55, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 23:55
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İki ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.

İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir" dedi.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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