CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanıyor

Diğer unvanlarda sınava giren personelimizin sonuçlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personelimizin katıldığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarını birazdan http://cte.gov.tr adresinden açıklayacağız.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

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