CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personelimizin katıldığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 21:14, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 22:35
Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personelimizin katıldığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarını birazdan http://cte.gov.tr adresinden açıklayacağız.
Kurum İkinci Müdürü
Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı
olmaya hak kazanan personelimizi kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.
Diğer unvanlarda sınava giren personelimizin sonuçlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağız.
Teşkilatımıza hayırlı olsun.