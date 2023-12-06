Akşener, İYİ Parti'nin asgari ücret talebini açıkladı

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Her şey kötüye giderken iktidar çözüm üreteceği yerde sorun üretmeye devam ediyor. Maaşlara yılda 2 defa zam yapılıyordu, buna rağmen zamlar diğer zam dönemine kalmadan eriyordu. Biz de 4 zam teklif etmiştik. İktidar, tek zamma düşürdü. Erdoğan yine engin bilgisini konuşturdu, 'Bir kez verilecek zamla bu iş biter' dedi. Belli ki çalışanları bitirmeye karar vermiş.

Enflasyon oranı yüzde 40'a yaklaşan enflasyon oranı hedefi 36'larda olan ülkelerde tek zam çalışanları korumaz. Çalışanlara refah payı vermediğiniz sürece milletimiz enflasyon altında

İYİ PARTİ OLARAK ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ OCAK AYI İÇİN 17 BİN LİRA TEMMUZ AYI İÇİN İSE 20 BİN 500 LİRADIR

Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 defa belirlenmesi konusunda ısrarcıyız. Miktar belirlenirken Türk-İş'in açlık sınırı rakamlarının esas alınmasını istiyoruz. Sadece enflasyon oranında yapılan artış yetmez. Büyüme oranında refah payı da verilmelidir.

İYİ Parti olarak asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira, Temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır.

CAMBAZLAR KONUŞULUYOR, SİRK SAHİPLERİ KONUŞULMUYOR

Varlık barışı diye bir garabet çıkardılar. Uyuşturucu satana, dolandırıcıya, hırsıza, uğursuza kollarını açtı, 'getir paranı' dedi. Sonuçta ülkemiz kara para ve suç baronları için bir cennet haline geldi. Türkiye gri listeye alındı. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir utancı yaşattı.

Ekonomi yöneticileri yatırımcı arıyor. Ama gri listedeki bir ülkeye kimseye kimse yatırım yapmıyor.

Hangi fenomenlerin nasıl haksız kazanç elde ettiklerini konuşuyoruz, kara para aklayanlar konuşuyor ama parası aklananlar konuşulmuyor, haksız kazanç sağlayanlar konuşuluyor ana kaynağı konuşulmuyor.

Cambazlar konuşuluyor ama sirkin sahipleri hiç konuşulmuyor. Bütün bunların yükünü de helal parayla hayatını kazanmaya çalışan millete yükleniyor.

'ARİTMETİK HESAPLAR KONUŞULUYOR'

Yerel seçimler yaklaşıyor ama, projeler yerine dedikodular, talepler yerine aritmetik hesaplar konuşuluyor.

Yetkiyi devraldığımız her şehirde adil, kapsayıcı ve ulaşılabilir ulaşım hizmetlerini hayata geçirmeye kararlıyız.

Sıfır toplamlı ittifak düzenine karşı başlattığımız mücadele artık yeni bir aşamaya geçti. İki kutuplu siyasetin karşısında Türkiyenin demokratik milli yükselişini başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Kayıkçı kavgalarıyla milletimizi oyalayanlara karşı anlamlı bir başlangıç yaptık, zor günler yaşadık. Bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Önümüzde çetin bir yol var. Çiçek demetlerinin ardına gizlenen tehditler alacağız, yüzümüze gülüp tetikçilerini ardımıza gönderenleri göreceğiz ama bizim için siyaset bir konfor ve rant alanı olmadı.

Tekrar tekrar yaylım ateşine tutacaklar. Daha da ilginci her iki taraf birden yapacak. Bu ülkede milletimizden başka kimseye yaranamıyoruz. İki taraf da bize hakaret ediyor, ortak noktaları bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek. Yok hiçbirinin birbirinden farkı.

Adına ittifak dedikleri bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.