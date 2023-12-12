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RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 11:17, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 11:20
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RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşı olduklarını ifade etti, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan uyarı yaptıklarını hatırlatan Şahin,"Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, şöyle devam etti:

'VATANDAŞLARI YANLIŞ BİLGİLENDİREN VE ŞİDDET ORTAMINA SEVK EDEN SPOR PROGRAMLARI HAKKINDA GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK'

"Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması, en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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