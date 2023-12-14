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TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi

TCMB Başkanı Erkan; "TL'ye geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 15:08, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 16:10
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ı ağırladı. Dış Ticaret Kompleksi'nde Erkan'ın katılımıyla yapılan TİM Sektörler Konseyi toplantısında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ihracatçılar açısından önemli görülen konular geniş bir kapsamda konuşuldu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değindiği konuşmasında hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını belirtti. Erkan, küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahsederek "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır." dedi.

"Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderildi"

"2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz" diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı. Türk lirasına geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır.

"İhracat ve yatırım finansmanına erişime destek olmaya devam edeceğiz"

Bu kapsamda, reeskont kredisi günlük limitlerinin 10 kat artırılması, YTAK çerçevesinin yeniden yapılandırılarak 3 yıl boyunca 300 milyar TL limit tahsisi, sağlanan maliyet avantajları ve erişimin önündeki engellerin kaldırılması gibi uygulamaları anlatan TCMB Başkanı Erkan, "Reeskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendiriyoruz. İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimi ile finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

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