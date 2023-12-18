OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor

OSB yönetimince sektörlerin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan nitelikli personel açığını kapatmak için kurulan OSB Teknik Koleji, gelecek yıl mezun vermeye hazırlanıyor.

Eğitimde kullanılabilecek her türlü atölye, makine ve teçhizatla donatılan okulda, kalifiye iş gücü eksiğini gidermek amacıyla özverili bir çalışma yürütülüyor.

Öğrencilere Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı bölümlerinde endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, makine ve tasarım, metal teknoloji alanlarında eğitim veriliyor.

Mezun olduklarında işsiz kalma kaygısı yaşamayacak gençler, hem Antalya OSB'deki firmalarda çalışma imkanı bulacak hem uluslararası geçerliliği bulunan "Europass Sertifikası"na da sahip olarak yurt dışı iş başvuruları yapabilecek.

- Kız öğrenci sayısında artış yaşanıyor

Yetenek testi ve mülakatlardan sonra kabul edilip tam burslu eğitim alan 88'i kız 800 öğrenci bulunan okulda, 33'ü kadın 65 öğretmen görev yapıyor.

Elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon ile makine tasarım bölümlerindeki 5 kadın öğretmen ise torna makinesinin başına geçip öğrencilerine metale şekil vermeyi, çekiç kullanmayı, elektrik hattı çekmeyi öğretiyor.

Elektrik-elektronik bölümü öğretmeni Tülay Dinler, endüstriyel otomasyon bölümü öğretmenleri Havva Kocaoğlu, Melisa Zedelenmez, makine tasarım bölümü öğretmenleri Tuğçe Bayar ve Niray Dönmez, kız öğrencilere model oluyor.

Kadın öğretmenler sayesinde her geçen yıl okula kayıt yaptıran kız öğrenci sayısında artış yaşanıyor.

- "İşleri hazır, kapışılacaklar, iş aramayacaklar"

Antalya OSB ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, okula ilginin her geçen dönem arttığını belirterek, 282 öğrencinin alındığı okula bu yıl yaklaşık 2 bin başvuru yapıldığını söyledi.

Okulun öneminin hem öğrenciler hem veliler hem de sektörler açısından çok iyi kavrandığını ifade eden Bahar, "Okulumuz çok özel bir okul, öğrencilerimiz çok iyi yetişiyorlar, İngilizce öğreniyorlar. Belki de fabrikalarda bulunmayan makineleri kullanıyorlar." dedi.

Kolejin kadın istihdamın artmasına da önemli katkı sağlayacağını dile getiren Bahar, bu doğrultuda okulda kadın meslek öğretmenlerinin görev yapmasına da özen gösterdiklerini vurguladı.

Bahar, okulun tüm meslek liseleri arasında örnek gösterilmesinden gurur duyduklarını dile getirerek, "Şu anda yüzde 10-15 olan kız öğrenci sayısının en az yüzde 40'lara çıkmasını istiyoruz. Kız öğrenci kaynak yapamaz, sac kesemez, makinelerle uğraşamaz gibi bir algının yanlış olduğunu bu okul göstersin istiyoruz. Hem kız öğrenci hem de kadın meslek öğretmeni anlamında farkındalık oluşturuyoruz." diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin çok rahat iş bulabileceklerini anlatan Bahar, çok sayıda sektör temsilcisinin öğrencilerle iletişime geçtiğini bildirdi.

Bahar, "Üçüncü yılımızda birçok öğrencimize fabrikalar talip. Onlarla ilişki kurmuş durumdalar. İşleri hazır, kapışılacaklar, iş aramayacaklar. Çocuklarımız sahip oldukları uluslararası sertifikalarla dünyanın her yerinde çalışma imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Mezun olduklarında teknisyen unvanıyla çalışmaya başlıyorlar"

Elektrik elektronik öğretmeni Tülay Dinler ise 10 yıllık öğretmen olduğunu ve bu alanda kız öğrencilerini daha fazla görmek istediğini söyledi.

Ortaokuldan sonra ağabeyi ile babasının etkisiyle meslek lisesine yöneldiklerini ve elektrik bölümünü seçtiğini belirten Dinler, lise sonrası eğitimine Gazi Üniversitesinde devam ettiğini anlattı.

Yaptığı işi çok sevdiğini dile getiren Dinler, bu bölümü seçtiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ifade etti.

Öğretmen olarak görev yaptığı okulun da kadın istihdamına yönelik ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Dinler, şöyle devam etti:

"Mezun olduklarında üniversite sınavlarına girebiliyorlar, mühendislik fakültelerini ya da farklı alanları seçebiliyorlar. Üniversite okumaları da şart değil, liseden mezun olduklarında teknisyen unvanıyla çalışmaya başlıyorlar."

- Öğretmen de öğrenci de bölümden memnun

Makine tasarım öğretmeni Tuğçe Bayar da 4 yıl makine mühendisi olarak görev yaptığını, daha sonra öğretmenliği tercih ettiğini söyledi.

Bu meslekte kadın öğretmenlerin görev almasının kız öğrenciler açısından önemli olduğunu vurgulayan Bayar, "Bildiklerimi öğrencilerime aktarmak, kız öğrencilere yol gösterebilmek, kadın mühendisler, bakım onarım uzmanları yetiştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bayar, bazı kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha hevesli olduğunu ve işi daha iyi kavrayabildiklerini kaydetti.

11. sınıf öğrencisi Emine Başak Belen de kendisini makine bölümünde geliştirdiğini söyledi.

Ailesinde bu alanda çalışan kimse olmamasın rağmen kendisinin bu alana yöneldiğini dile getiren Belen, "Seneye mezun olacağım. Makine mühendisi olmak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.