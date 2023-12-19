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'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'

Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Anaysaa Mahkemesi Başkanı Arslan vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini vurgulayarak "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz." ifadelerini kullandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 13:39, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 13:42
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'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre:

Başkan Zühtü Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen "Akademi Söyleşileri" kapsamında hakim ve savcı adayları ile bir araya gelerek "Cumhuriyet'in 100. Yılında Anayasa Yargısı" başlıklı bir konuşma yaptı.

Başkan Arslan, konuşmasında hukuk ve yargının fonksiyonu ile Anayasa Mahkemesinin Türk yargı düzenindeki işlevi konuları üzerinde durdu. Yargı ve hukukun temel fonksiyonunun bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirten Başkan Arslan, bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının hukuk devleti olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını ifade ederek her şeyi yerli yerine koymak suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu dile getirdi.

Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Başkan Arslan vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini vurgulayarak "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz." ifadelerini kullandı.

Gücün sınırlandırılması ihtiyacının anayasa yargısı kavramını ortaya çıkardığına değinen Başkan Arslan, anayasa yargısının ve Türk Anayasa Mahkemesinin tarihi gelişimi hakkında bilgiler vererek Anayasa Mahkemesinin son on yılda bireysel başvuru ile birlikte hak eksenli paradigmayı benimsediğinin altını çizdi.

Başkan Arslan, konuşmasının ardından soruları cevaplayarak hakim ve savcı adaylarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

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