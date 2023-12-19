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Bursa Büyükşehir Belediyesi memuruna 'tavan'dan destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ'de görev yapan toplam 2303 memurun maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı. Toplu sözleşmede belirlenen en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden imzalar atılırken, enflasyon karşısında ezdirilmeyen memur maaşlarına ilave olarak net 7105 TL artış sağlanmış oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 15:48, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 16:01
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Bursa Büyükşehir Belediyesi memuruna 'tavan'dan destek

Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ bünyesindeki toplam 2303 memurun yüzü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 'çalışanları enflasyona ezdirmeme' kararlığı ile bir kez daha güldü. Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Bem-Bir-Sen arasında 01 Ocak - 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayacak sosyal denge sözleşmesinde, en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden anlaşma sağlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çalışanlarının yüzünü bir kez daha güldürmüş oldu. Büyükşehir ve BUSKİ'li memurları enflasyona ezdirmeyen sözleşme; Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da katıldığı törenle imzalandı.

Birlikte harika işler yapıyoruz

Salonu dolduran memurların alkışları arasında kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 120'lik iyileştirmenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti. Bursa'nın, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olmasına rağmen, vergilerin şehir dışında yatırılması nedeniyle gelirlerde 18'inci sırada olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bunu hiçbir zaman mazeret olarak göstermediklerini, kaynakları maksimum verimlilikle kullandıklarını kaydetti. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle enflasyona bağlı olarak, satın alma gücünün düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, personeli enflasyona ezdirmemek için gerekli adımları attıklarını da kaydetti. Büyükşehir olarak Bursa'nın her kıyısında, köşesinde olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, "17 ilçede, 1060 mahallede varız. Allah göstermesin, ister bir sel baskını, bir yangın Anında yetişiyoruz. Harika güzel projeler yapıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Sizin mutluluğunuz benim mutluluğumdur, şehrin mutluluğudur. Şu enflasyonist ortam içerisinde sizin bu sürecinizi sübvanse edecek, destekleyecek hamleler yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bazı hamlelerimiz olacak. Biz 13 bin kişilik bir aileyiz. Hiçbirinizin buraya olumsuz bir şekilde gelip, olumsuz bir şekilde gitmesini istemem. Ancak şunu da unutmayalım. Mutluluğun nakdi anlamda bir sınırı yok. Kimisi için 30 bindir, kimisi için 40-50-100 bindir. İnşallah en kısa zamanda daha yüksek rakamlarda sözleşmeler imzalamak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Milletimize çalışıyoruz

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da 31 Mart 2024'e kadar süreçle ilgili sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, "İnşallah 31 Mart'tan sonra da imzaları yine Alinur Başkanımızla atacağız" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yine en yüksek oran üzerinden anlaştıklarını dile getiren Uslu, "Alinur Aktaş başkanımıza 2303 memurumuzun ve ailesinin ve bakmakla sorumlu oldukları adına teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Bizler alanda vatandaşlarımıza, milletimize güler yüzlü bir şekilde hizmet ederek, maaşlarımızı en iyi şekilde hak ederek, çalışarak marifet gösteriyoruz. Başkanımız da bu marifeti görüyor ve bize iltifat ediyor. Bu da bir marifettir, biz de iltifatımızı daha çok çalışarak göstereceğiz. Çünkü biz milletimize çalışıyoruz, biz insanlığa çalışıyoruz" diye konuştu.

Törende konuşan Bem-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Ağlan da Bursa'nın marka kurumu Büyükşehir Belediyesi'nin bir mensubu ve bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Ağlan, "Son çeyrek yüzyılda tüm ülke genelinde tarihe altın harflerle yazılacak hizmetlere imza atıldı. Bu hizmetlerin yerelde bir parçası olmaktan ayrıca gururluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından sosyal denge sözleşmesine imzalar atılırken, kadın memurlar Başkan Aktaş'a teşekkür için çiçek verdi.

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