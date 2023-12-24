CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan 12 asker için ortak bir bildiri hazırlandı ve TBMM'de grubu bulunan partiler için imzaya açıldı.

Ancak bildiriye, Ak Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Grubu imza atarken CHP ve DEP imza atmadı. CHP lideri Özgür Özel imza atmama gerekçesini ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in TBMM'ye gelerek kendilerine açıklamama yapmamasıyla izah etti. CHP, daha sonra kendisi bir bildiri yayımladı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, imzaya açılan bildiriye imza atılmamasının yanlış olduğunu vurguladı. CHP'nin terör örgütü PKK'ya karşı tavrını net bir şekilde göstermesi gerektiğini, hükümete yönelik taleplerini ise 2. bir bildiriyle dile getirmesi gerektiğini söyleyen Yarkadaş "CHP'nin TBMM'de grubu bulunan partiler için imzaya açılan bildiriye imza atmama tavrını doğru bulmuyorum. CHP, terör örgütü PKK'ya karşı tavrını net bir şekilde göstermeli, hükümete yönelik siyasi taleplerini ise 2. bir bildiriyle dile getirmeliydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM'ye yine davet edilebilir, genel kurulda özel bir görüşme istenebilirdi. Bunların hiç biri bildiriye imza atmaya engel değildir. CHP MYK ve TBMM Grubu bu konuda ortak aklı işletebilmelidir. " dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de partisinin "bildiriye imza atmama" kararını benimsemediğini belirterek bir açıklama yaptı. Erol, "Ben o bildiriye imza atıyorum" dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de bildiriye imza atılması gerektiğini ifade ederek "Yıllarca Meclis'te milletvekili ve grup başkanvekili olarak görev yaptım. TSK, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken 'teröre karşı ortak bildiriye' imza atılmamasını doğru bulmuyorum. Biz Memleket Partisi olarak ortak bildiriyi doğru buluyor ve destekliyoruz." dedi.

Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yaptığı açıklamada "TBMM Ortak Bildirisi ile CHP bildirisi arasındaki fark, CHP bildirinde PKK ismi yazmıyor" dedi.