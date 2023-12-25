4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı

Dışişleri Bakanlığı 50 personel alacak

Dışişleri Bakanlığı 50 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2023

Dışişleri Bakanlığından: ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

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Hacettepe Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alacak

Hacettepe Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ocak 2023

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (179) sözleşmeli personel alınacaktır.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 15 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı vc Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 37 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 37 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2023

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