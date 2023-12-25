Siyasette yerel seçim mesaisi

Partilerde yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

AK Parti'de, belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun mesai sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 il için daha temayül yoklaması yaptı. Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir teşkilatına "Kimi aday görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar kapalı zarfta alındı.

Gözler ise Ankara ve İstanbul adaylarına çevrildi.

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısını ocak ayının ortasında yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kısa süre içerisinde bir araya gelmesi ve önümüzdeki hafta bazı adayları açıklaması da beklentiler arasında yer alıyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ KARARINI VERECEK

AK Parti bir yandan da Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerini sürdürüyor.

2 partinin heyetleri, bir kez daha bir araya geldi.

Bu görüşmeler sonucunda Yeniden Refah Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.

ADAY TANITIM PROGRAMI ERTELENDİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı.

Toplantıda, illerde adaylar için yapılan anket çalışmaları ele alındı.

CHP'nin Çarşamba günü İstanbul'da bir tanıtım toplantısı yapması ve AK Parti yönetiminde olan ilçelerin adaylarını açıklaması bekleniyordu. Ancak şehit haberleri nedeniyle bu toplantı ertelendi.

Bu hafta yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısı da 3 Ocak'a ertelendi.

İYİ PARTİ'DE SEÇİM ÇALIŞMALARI

Seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan İYİ Parti'de ise Başkanlık Divanı toplandı.

Seçim hazırlıkları ele alınırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara adayları belirlemek için bu hafta önemli toplantılar yapacak.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meclis grup toplantısında belki Ankara'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıklayabileceklerini dile getirdi.