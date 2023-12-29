Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
Sponsorlu İçerik
2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
MEB çalışanları öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayacak
MEB çalışanları öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayacak
BTK soruşturma başlattı, bakanlık uyardı: iPhone ve iPad kullananlara uyarı
BTK soruşturma başlattı, bakanlık uyardı: iPhone ve iPad kullananlara uyarı
Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
TFF'den Süper Kupa krizi ile ilgili açıklama
TFF'den Süper Kupa krizi ile ilgili açıklama
Spor Toto'dan şans oyunlarında vergi oranlarının düşürülmesine açıklama
Spor Toto'dan şans oyunlarında vergi oranlarının düşürülmesine açıklama
Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi
Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi
Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
Marketlerde etiket değiştirme mesaisi!
Marketlerde etiket değiştirme mesaisi!
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!
Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?
Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?
Emekliler aylıklarının arttırılmasını istiyor
Emekliler aylıklarının arttırılmasını istiyor
Enflasyonun Aralık ayında 3.19 artması bekleniyor
Enflasyonun Aralık ayında 3.19 artması bekleniyor
2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününü yüzde 1,00 değer kazanarak 7.470,18 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 18:32, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 18:56
Yazdır
Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,84 puan artarken toplam işlem hacmi 72,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile gıda içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel piyasaların yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, ISM imalat sanayi PMI, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber