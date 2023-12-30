Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 derece olarak ölçüldü. Buna göre, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 derece üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti." dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 11:50, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 11:49
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını belirtti.
Bakan Özhaseki, paylaşımında şunları kaydetti;
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı Kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre; Son 53 yılın en sıcak Kasım ayını yaşadık. 2023 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 °C olarak ölçüldü. Buna göre, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 °C üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti. Kasım ayında; En düşük sıcaklığı -15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik.