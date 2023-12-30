Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını belirtti.

Bakan Özhaseki, paylaşımında şunları kaydetti;

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı Kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre; Son 53 yılın en sıcak Kasım ayını yaşadık. 2023 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 °C olarak ölçüldü. Buna göre, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 °C üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti. Kasım ayında; En düşük sıcaklığı -15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik.