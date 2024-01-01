31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı.

Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durduruldu.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne yarın başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından yarın ilan edilecek.

Siyasi partilerden, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Seçim propagandasının sonu.

Oy verme günü.