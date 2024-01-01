31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Hakkari'de art arda depremler
Hakkari'de art arda depremler
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Fahiş fiyata 7'li önlem
Fahiş fiyata 7'li önlem
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partileri belirleyerek yarın ilan edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 12:59, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 13:10
Yazdır
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı.

Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durduruldu.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne yarın başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından yarın ilan edilecek.

Siyasi partilerden, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart

Oy verme günü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber