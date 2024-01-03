Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "spor eğitimi" dersinin müfredatını hazırladı. Öğrencilere bireysel veya takım sporlarından herhangi birini seçme alternatifi getirildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11'inci ve 12'nci sınıflar için hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Spor eğitimi dersi, öğrencinin tercihine göre seçilebilecek. Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilecek.

BİREYSEL YA DA TAKIM SPORU

Spor eğitimi dersinde, Bakanlık öğrencilere iki farklı alternatif sunacak. Bu kapsamda, öğrenciler, bireysel sporlardan veya takım sporlarından herhangi birini seçecek. Öğrencilere bireysel sporlardan badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kayak, masa tenisi, okçuluk, oryantiring, tekvando, tenis ve yüzme olmak üzere 15 spor dalı tercihi sunulacak. Öğrenciler isterlerse basketbol, futbol, hentbol ve voleybol olmak üzere 4 takım sporundan birini de seçebilecek. Her modülde, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda seçtikleri branşlara katılımları sağlanacak. Çalışmalarda, bölge, çevre, saha, malzeme, ilgi, ihtiyaç ve öğrenme ortamlarının durumu dikkate alınacak. Program ile öğrencilerin fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket, bilgi-becerilerini geliştirmeleri, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamaları, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, teknolojik bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan kendilerini koruyarak ruhsal ve duygusal gelişimlerini desteklemeleri, sağlıklı bir yaşam tarzının önemini kavramaları amaçlanıyor. Öğrenciler, derslerde, dünyada ve Türkiye'de sporun tarihsel gelişimi hakkında da bilgi sahibi olacak.