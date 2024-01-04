Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: AYM için Anaysasal değişiklik ihtiyaçtır!
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Seçmen listeleri askıya çıktı, 2 hafta sürecek
Emekliye ek zam olacak mı?
Emekliye ek zam olacak mı?
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Akaryakıta dev zam: Benzin, motorin ve LPG'ye aynı anda geldi!
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Bu virüs baba olmayı engelliyor
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Hakan Fidan uyardı, 'Kızıldeniz'de ciddi savaş tehlikesi var'
Köpek derdi de başıboş kaldı
Köpek derdi de başıboş kaldı
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
Mossad ajanlarını özel ekip sorguluyor
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
İran, terör saldırısındaki ölü sayısını 95 olarak güncelledi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01:11'de AX-3 mürettebatı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonuna hareket edecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2024 23:07, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 23:09
Yazdır
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01:11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini kaydederek, "Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullanarak yolculuğun saatini duyurdu. bir buçuk gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13:15'te ISS'e ulaşması bekleniyor.

Uzay misyonuna özel hatıra pulu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın Türk Bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

100. yıla özel

Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağı ile astronot Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber