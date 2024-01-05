Ebru öğretmen grip vakaları artınca köyde maske uygulaması başlattı

Sarıalan köyünde evlerinden gelirken maske takan öğrenciler gün boyunca maskelerini çıkartmayıp sınıfın içinde sosyal mesafeye de dikkat etti. İki öğrencisinde belirtileri fark edip önlem alan Ebru öğretmen bu sayede diğer öğrencilerinin hastalığı derslerinden geri kalmadan hafif şekilde atlatmalarını sağladı.

İl merkezine 64 kilometre mesafedeki okulu ziyaret eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de başarılı uygulamaları dolayısıyla genç meslektaşını kutladı. Ziyaretinde derslere devam edebilmek için alınan tedbire de dikkat eden Mehmet Türkmen, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Türkmen, ziyaretinin fotoğraflarını "Amasya merkeze bağlı Sarıalan köyü, sıcacık bir okulda, pırıl pırıl öğrencileri ve öğretmenlik heyecanı ile bizleri duygulandıran Ebru Sağlam öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" notunu paylaştı.