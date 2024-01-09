DİB 2023 yılı şoför alım sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yayımladığı duyuruyla şoför alım sınavı sonuçlarının açıklandığını ilan etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 10:55, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:57
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2023 Yılı Şoför Alım Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
SONUÇ DUYURUSU
Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "2023 Yılı Şoför Alım Sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir." denildi.